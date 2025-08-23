Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Garantizan atención médica y alojamiento en Barranquilla para usuarios de la Nueva EPS

Garantizan atención médica y alojamiento en Barranquilla para usuarios de la Nueva EPS

Las alarmas se encendieron la semana anterior cuando estos mismos pacientes denunciaron por redes sociales que los estaban “devolviendo para morir”.

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 04:25 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

Luego de una mesa de trabajo que fue solicitada por la misma Gobernación de San Andrés y Providencia, la Procuraduría General de la Nación decidió garantizar la prestación de los servicios de alta complejidad para los pacientes isleños trasladados a Barranquilla por la Nueva EPS, así como unas condiciones más adecuadas de alojamiento y transporte en el Hotel Fontamar, ubicado en el centro de esta ciudad.

Las alarmas se encendieron la semana anterior cuando estos mismos pacientes denunciaron por redes sociales que los estaban “devolviendo para morir”, haciendo referencia a la imposibilidad de tener atención en procedimientos como radioterapia y quimioterapia en San Andrés.

Así las cosas, el ente de control recibió desde la Nueva EPS, y la Superintendencia Nacional de Salud, las razones administrativas que originaron la situación y validó caso por caso para asegurar la prestación de los servicios.

Nueva EPS.jpg
Blu Radio. Nueva EPS.
Foto: Acesi

“En mesa de trabajo con la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, el ente de control reiteró la obligación de garantizar sin interrupción los tratamientos, así como condiciones dignas de alojamiento y transporte para pacientes y acompañantes. La empresa de salud explicó las razones administrativas que originaron la situación y validó caso por caso para asegurar la prestación de los servicios”, se puede leer en el comunicado de la Procuraduría.

“Posteriormente, en visita al hotel, la Procuraduría acompañó a los usuarios y constató que la EPS confirmó que no serán desalojados y que cuentan con autorizaciones vigentes para continuar con el hospedaje y traslado, garantizando así la continuidad de la atención en procedimientos como radioterapia y quimioterapia”, agregan.

Finalmente, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por el goce efectivo de los derechos fundamentales, propiciar escenarios de diálogo entre las entidades y la ciudadanía, y prevenir vulneraciones a la salud y dignidad de los pacientes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Procuraduría General de la Nación

San Andrés y Providencia

Superintendencia de Salud