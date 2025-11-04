Durante la apertura del Industry Day España + Colombia, organizado por Infodefensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó la importancia de la cooperación internacional y la innovación tecnológica como pilares de la seguridad moderna. En su intervención, el funcionario afirmó que este encuentro “no es solo una exposición industrial, sino un espacio de diálogo estratégico, transferencia tecnológica y cooperación internacional”.

Sánchez destacó que España y Colombia comparten una visión de defensa “democrática, moderna, sostenible y orientada al servicio de las personas”. Según explicó, esta alianza representa una “plataforma de confianza que garantiza que la seguridad también se diseña y se comparte”, al tiempo que impulsa la creación de conocimiento, empleo y desarrollo productivo a partir del sector defensa.

“La defensa del siglo XXI no se mide solo en armas”: minDefensa en Industry Day España + Colombia Foto: suministrada

El ministro resaltó además el papel de la ciencia y la industria nacional como motores de soberanía. “La defensa del siglo XXI no se mide solo en armas o equipamiento, sino en la capacidad de un país para producir conocimiento, generar industria y fortalecer su soberanía tecnológica”, señaló ante autoridades y empresarios de ambos países.

Sánchez citó varios ejemplos de cómo Colombia traduce esa visión en proyectos concretos: los buques construidos en Cotecmar, la modernización de aeronaves en CIAC, la ciberdefensa e inteligencia artificial impulsadas por Codaltec, y los procesos sostenibles de la Industria Militar (Indumil). “Nada de esto sería posible sin el compromiso y la excelencia de los hombres y mujeres que hacen parte de nuestras fuerzas y del Ministerio; ellos son la esencia de un sector que defiende la vida, protege la democracia y honra a la patria”, expresó.



Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a aprovechar las oportunidades del encuentro para concretar alianzas, proyectos de co-inversión y estrategias conjuntas entre los sectores público y privado. “El futuro no se predice, se construye, y hoy lo estamos haciendo juntos, con innovación, cooperación y propósito compartido entre dos naciones hermanas”, concluyó Sánchez.