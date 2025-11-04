En vivo
“La defensa del siglo XXI no se mide solo en armas”: minDefensa en Industry Day España + Colombia

El ministro de Defensa destacó la cooperación tecnológica entre ambos países y la apuesta de Colombia por una defensa basada en innovación, soberanía industrial y conocimiento científico.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

