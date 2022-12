La desconocida versión de ‘Jesús Santrich’ ante la JEP

La versión, revelada por El Espectador , fue entregada en marzo del 2019 cuando ‘Jesús Santrich’ permanecía detenido en la cárcel La Picota a la magistrada Julieta Lemaitre, en la que la emprendió contra la procuradora delegada Mónica Cifuentes y la magistrada de la JEP Catalina Díaz, a quienes les dijo que eran sus enemigos, y tildó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez de “bandido”.

En su versión, ‘Santrich’ aseguró que ingresó en 1991 a las filas de las Farc, específicamente al frente 19 “en respuesta al cierre de los espacios democráticos que a sangre y fuego venía haciendo el Estado y su aparato paramilitar”.

‘Santrich’ reveló cuáles eran sus responsabilidades cuando ingresó al grupo ilegal, en las cuales destacaban las del orden público, las de educación, las de organización de propaganda y las de alfabetización.

Asimismo, ayudó a la creación de una emisora que funcionó por muchos años en la Sierra Nevada junto a Simón Trinidad.

En su declaración, el jefe de las disidencias de las Farc manifestó lo difícil que era transmitir desde la selva, pues los equipos los transportaban en mula y sus hombres al frente de la emisora trabajan 24 horas y los siete días a la semana.

En la diligencia, ‘Santrich’ explicó que su rol en la guerrilla de las Farc nunca fue ni militar ni estratégico y que casi nunca tenía conocimiento de estas.

“Me vinculé a las Farc en defensa de la vida y de adelantar un proyecto político. No me uní para concertar delitos , crímenes ordinarios mucho menos. Estaba ejerciendo el legítimo derecho a la rebelión armada. Yo hablo como revolucionario, no como victimario”, afirmó ‘Santrich’ a la JEP.

La diligencia judicial nunca terminó por la fuga de ‘Santrich’, por lo que de inmediato le fueron reabiertos sus procesos en la justicia ordinaria por los delitos de homicidio, rebelión y concierto para delinquir.