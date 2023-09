La despachada del presidente Petro contra Estados Unidos en la Asamblea de la ONU

El presidente Gustavo Petro fue el tercero en intervenir ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, después de los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Se trata de la segunda que realiza como jefe de Estado ante este organismo multilateral. Política antidrogas, migración, fin de las guerras y crisis climática, fueron los ejes centrales de su discurso.

Él insistió en la necesidad de luchar contra el cambio climático a través de una reforma al sistema financiero internacional y llamó a abandonar la “hipocresía” frente a las invasiones en el mundo.

“La guerra sigue, el hambre continua, la recesión aumenta, y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción”, señaló Petro frente a la situación mundial desde la última Asamblea de la ONU.

“En mi Patria, el país de la belleza: Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraídos por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital: el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida”, advirtió sobre las consecuencias del cambio climático para Colombia.

Publicidad

Y cuestionó las políticas migratorias señalando que se “han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes, han puesto gentes de a caballo a perseguir, con látigos en la manos, con cepos y cadenas, han construido cárceles, tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior”.

Presidente Gustavo Petro en la ONU. Foto: captura de pantalla video Presidencia de Colombia.

La “hipocresía” frente a las invasiones

Volvió a cuestionar lo que para él es un doble discurso frente a las invasiones en el mundo señalando, por ejemplo, que considera similar lo que ocurre en Ucrania a lo que ocurre en Palestina.

“A Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que, a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que, por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que, las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina”, señaló.

Publicidad

En ese sentido planteó formalmente que se instalen dos conferencias de paz para terminar ambos conflictos: "Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, cuestionó Petro.

En ese sentido hizo una dura crítica por la destinación de fondos para los conflictos y no para combatir la crisis climática.

“Incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático, no tienen cien mil millones de dólares para entregar a los países y defenderse de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí los tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí”, señaló.

Gustavo Petro // Foto: AFP

Por otro lado, el presidente Petro cuestionó también el manejo que se le dio a nivel internacional al mercado de las vacunas contra el COVID-19.

Publicidad

“La injusticia por volver la vacuna contra la enfermedad que mataba, un mercado, al concentrarla en los países ricos. América Latina puso el 26 % de los muertos por covid cuando solo es el 8 % de la población mundial. Quien dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho. Murieron centenares de miles de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía”.

Guerra contra las drogas

El presidente Gustavo Petro también dedicó parte de su discurso para hacer duros cuestionamientos a la política antidrogas y al prohibicionismo.

“Terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan: la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió un millón de latinoamericanos asesinados y se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas: el fentanilo que ya no mata 4.000 sino 100.000 jóvenes al año en los EEUU”, señaló Petro.

Publicidad

Reforma al sistema financiero para luchar contra el cambio climático

“Les propongo, como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial”, indicó el mandatario como antesala a su propuesta.

“Si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda sus acreencia, con una emisión del FMI de Derechos Especiales de Giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática”, propuso Petro.

Le puede interesar