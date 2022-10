La educación de un país no es tema de Gobierno: rector Uniandes sobre Generación E

Esta semana el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, publicó una columna en el diario El Tiempo con sus impresiones frente al programa sustituto de Ser Pilo Paga, Generación E.



¿Qué diferencia hay entre 'Generación E' y 'Ser Pilo Paga'?



“De los 10.000 estudiantes que recibía el sistema de educación superior al año a través del programa Ser Pilo Paga, se recibieron este año solamente 2.700 en el programa sustituto, denominado Generación E”, escribía Navas en un texto en que calificaba el hecho como una “verdadera tragedia”.



En diálogo con El Radar de BLU Radio, Navas aclara que la columna, pese a ser una dura crítica al Gobierno Duque, “más que dura es triste” y dice que su intención no es “criticar al actual Gobierno, entre otras, porque la educación de un país no es un tema de Gobierno”.



“No estoy defendiendo al Gobierno actual, yo estoy es trayendo a la mesa la realidad de que habíamos logrado buscar un esquema en el cual le estábamos dando la oportunidad, por primera vez en la historia, a personas brillantes que pudieran escoger a qué universidad ir”, explicó Navas.



En ese sentido, recuerda que “el programa 'Ser pilo paga', en el que había unos recursos que le prestaban a los estudiantes, el estudiante escogía a cuál universidad ir” y en esa medida “el estudiante recibía esa plata prestada y pagaba la matrícula de la universidad”.



Por eso, dice que “para la Uniandes fue lo más importante que nos ha podido ocurrir”, en referencia al programa Ser Pilo Paga, en cuyo primer corte, con 10.000 pilos, “3.000 se querían inscribir a la Uniandes”.

