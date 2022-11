La explicación de Roy Barreras a los $1.200 millones que lo enredan

Barreras desmintió el haber tenido esta suma de dinero y aseguró que se trata de una calumnia por parte de un policía capturado en los últimos días y "que pertenece a una banda de uniformados corruptos" que prestaban servicios de seguridad a organizaciones criminales dedicadas al robo de apartamentos y otras propiedades.



El senador señaló que aunque sí vivió en ese apartamento tuvo que cambiar su lugar de residencia ante la advertencia de las mismas autoridades, quienes le indicaron que uno de los miembros de su esquema de seguridad pertenecía a la banda R-15, la misma que posteriormente asaltó el apartamento de Barreras. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco )



“Yo sí vivía en ese apartamento, entonces el comandante de la Policía del Valle, el general Castañeda y a través de un oficial en lo que llaman el ‘Plan Padrinos’, me advirtieron que alguno de los escoltas de mi esquema de seguridad estaba siendo investigado por su participación de una gran banda de delincuentes, le agradecí que cambiara el esquema y así se hizo sin que me dieran mayores detalles de la investigación”, dijo Barreras.



El político indicó que desconoce por qué lo señalan de haber tenido esa suma de dinero en una caja fuerte y aseguró que el testimonio que existe es el del “policía corrupto” que participó en el robo, el mismo que, según Barreras, lo incrimina porque la actuaciones delincuenciales del capturado no le permitirían señalar la procedencia del dinero por ser ilegal. (Lea también: Dinero hallado en carro adscrito al Congreso, ¿revive la parapolítica? )



Según el fiscal que adelantó la legalización de captura del alias ‘Pinocho’, policía que señala a Barreras, el testimonio del uniformado indica que en “la unidad residencial de La Flora, en dicho inmueble, había una caja fuerte y que esa caja fuerte era del senador Roy Barreras, y el inmueble lo cuidaba una señora”.



Al respecto, Barreras dijo que efectivamente una modista era quien cuidaba ese apartamento y que al momento del asalto lo único que se llevaron fueron sus joyas.