La gratuidad para la universidad pública está garantizada: ministra de Educación

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, habló en Mañanas BLU sobre el proyecto de Matrícula Cero que beneficiaría a miles de jóvenes en el país.

También se refirió a la propuesta presentada por la oposición que se hundió en el Congreso el pasado miércoles, 16 de junio.

Afirmó que no es positivo que se tome este tema para “desinformar y crear angustia en los jóvenes”, pues dijo que el presidente ya había dado la noticia hacía más de un mes.

Sostuvo que no solo hay financiación para el 2021, sino que también para 2022 y que se está trabajando para que sea una política de estado.

“El proyecto del congreso no tenía características viables, porque tenía fuente de financiación que no lo hace viable como el FOME, que son recursos para atender emergencias sanitarias, temas de coyunturas y no para una política de estado”, insistió la ministra.

Vinculaba posgrados, no tenía focalización adecuada ni la progresividad y ya hay una política que viene funcionando que es ‘Generación E’ y el fondo solidario que están consolidados para ese fin, por esa razón ese proyecto no fue apoyado, lo que no quiere decir que no esté en pie la matrícula cero y que no le demos al país este legado importante indicó.

La funcionaria insistió además que se tenía ya la financiación de 2022, además que se hace una coordinación entre la agenda social con la agenda fiscal.

“La gratuidad para la universidad pública está garantizada, es un proyecto que venimos trabajando con muchísimo detalle”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU aquí: