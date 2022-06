La joven excombatiente que inspiró la serie ‘La Niña’, de Caracol TV, se graduó de medicina

Cuando Colombia vivía su época más cruda del conflicto, una niña de 8 años fue reclutada por las Farc, obligada a portar un fusil y a cometer los peores crímenes contra la población civil.

La pequeña tuvo días difíciles, pues fue obligada a cambiar las muñecas por los explosivos, sus vestidos de colores por un camuflado y las caricias del hogar por órdenes dadas por los más crueles cabecillas.

A los 16 años fue capturada por las autoridades cuando hacía inteligencia para instalar una bomba en la Agencia Colombiana para la Reintegración mientras ella hacía parte de la columna móvil Teófilo Forero, la más sanguinaria de las extintas Farc.

Alejandro Eder, exdirector de la mencionada agencia, le comentó a BLU Radio que la niña de inmediato pasó al cuidado del ICBF y comenzó su proceso de reincorporación a penas cumplió 18 años.

“Tenía una situación muy compleja, era analfabeta, no tenía lazos familiares y tenía traumas muy fuertes asociados al estrés al que era sometida todos los días”, dijo Eder.

De acuerdo la historia contada por la pequeña a Alejandro, la niña fue llevada por la mencionada guerrilla al monte tras ofrecerse como carne de cañón para que no reclutaran a su hermano que sufría de epilepsia.

“A las dos semanas la metieron a un combate para que aprendiera a sentir el olor de la pólvora y la sangre”, precisó Eder.

“Era el 2010 cuando la conocí. Tenía carácter fuerte y estaba muy brava porque el Gobierno estaba retirando el apoyo para el estudio universitario. Me miró y me dijo: ‘consejero, esos señores de las Farc me quitaron la niñez y me robaron los sueños, yo ahora no me voy a dejar robar por nadie el sueño de ser médica. Yo quiero ser cardióloga y neuróloga’”, puntualizó.

Es que en esa época el Gobierno solo apoyaba hasta la educación técnica y tecnológica, pero no para la educación superior.

“Cuando conocí su historia le dije que lo que podíamos hacer era una película, contársela a Caracol TV y que con esos derechos podía pagar sus estudios”, precisó.

“En 2011 nos sentamos con Gonzalo Córdoba y Juana Uribe, les encantó la historia y se montó una estructura sólida para que el dinero fuera destinado a su educación”, señaló Eder.

Las crudas anécdotas de la joven permitieron darle vida a ‘Belky Rocío Bustamante Pinzón’, un personaje interpretado por Ana María Estupiñán en la serie ‘La Niña’ y que sirvió como medio para contarle a todo el mundo el duro crimen del reclutamiento de menores que se vive en el país.

“La gran noticia es que hoy, (31 de mayo de 2022), esa niña logró entrar a la universidad, terminar sus estudios y está lista para graduarse ¡ya es doctora!”, precisó Eder.

“Esto es hermoso porque es la muestra de que si uno se propone puede generar cualquier cambio, segundo: que se pueden sanar las heridas de una guerra tan larga como la colombiana, pero tarda muchos años y mucha dedicación”, insistió Eder.

“Si no hubiese sido capturada a los 16 años hubiera terminado muerta o mutilada, como le pasó y le pasa hoy en día a muchos niños en el país”, dijo.

De acuerdo con Alejandro, la historia de ‘La Niña’ lo motivó a indagar más sobre el reclutamiento forzado de menores y encontró que los niños han sido instrumentalizados desde los 7 años de edad por Farc, ELN, disidencias o narcotraficantes.

“Cuando trabajé en procesos de reintegración se ayudaron a más de 73.000 personas y por lo menos el 50% fueron reclutados siendo menores de edad y el 40% fueron reclutados siendo menores de 15 años, este es el delito más atroz entre todos los delitos atroces”, insistió Eder.

“Me tocó recibir niños y niñas saliendo del monte disfrazados de guerrilleritos halando fusiles que eran más grandes que ellos, todos desnutridos. Este es un crimen que tiene que pararse, porque aún sigue sucediendo”, añadió.

Finalmente, ‘La Niña’ recibirá su título como médico el próximo 26 de julio. Eder irá a su grado y espera poder contarle al mundo más sobre su historia.

“Colombia debe atender este flagelo. Aquí nadie castiga los delitos contra la niñez y eso debe pararse para que nunca vuelvan los niños a someterse a la peor violencia”, concluyó.

