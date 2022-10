La justicia me falló: diseñadora sobreviviente a cáncer revela agresiones y violaciones de expareja

Johanna Rojas, una diseñadora y víctima de violación y agresión por parte de su expareja, contó en Mañanas Blu cómo se desarrolló su caso, además de la manera en la que la defensa del victimario lograron que se vencieran los términos para que él quedara en libertad.

Johanna señaló que la violación y los golpes se produjeron luego de una fiesta en la que se reencontraron dos años después de haber terminado la relación, noche en la que con más amigos terminaron en la casa de él, Tomás Velasco.

Publicidad

Durante su relación solo presentó una vez signos de agresión, día en la que la relación se dañó y razón por la que terminaron.

Durante la noche que se presentaron las agresiones, hubo un momento en el que se quedaron solos y aunque parecía que podría pasar algo entre ellos, Johanna se negó y fue cuando él la atacó física y sexualmente.

Al día siguiente, en la mañana ella logró salir y avisarle a su familia, quienes la auxiliaron de inmediato y acudieron con las autoridades pertinentes.

Tomás ya estuvo capturado y cobijado con la medida de casa por cárcel, pero según explica Johana, el tema de vencimiento de términos fue gracias al juez que llevó el caso, porque aunque la Fiscalía intentó llevar todo de la manera adecuada para que se hiciera justicia, la defensa del Velasco supo cómo actuar.

Publicidad

"Fue más del juez, la Fiscalía hizo todo el debido proceso, pero el abogado de Tomás pidió ciertos aplazamientos para ciertas audiencias y en la última audiencia, que era ya para poner el juicio ora, en donde se iban a poner todas las pruebas, el abogado de él canceló, y después la jueza canceló una vez, lo pusieron en Julio, lo cancelaron, quedó para agosto, lo cancelaron y quedó para marzo 8 de 2023, para el día de la mujer, y ahí es donde se da el vencimiento de términos", explicó Johanna.

Razón por la que la víctima explica que se siente defraudada por la justicia colombiana: "la justicia me falló, él está en libertad mientras yo estoy encerrada y no puedo salir por miedo, no solo me falló a mi, sino a muchas mujeres que veían esperanza en mi caso para denunciar", concluyó.