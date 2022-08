La justicia restaurativa puede generar beneficios a toda la sociedad: defensores de derechos humanos

El Gobierno hizo una propuesta con la cual se busca una transformación del sistema penitenciario, se trata de una justicia restaurativa para que la reparación de las víctimas se priorice, pero además se logre resolver el problema de hacinamiento en las cárceles.

Un ejemplo que puso el ministro de Justicia, Néstor Osuna, es que un ladrón de celulares podría no ir a la cárcel si devuelve el dispositivo hurtado y se compromete a pagarle el plan por seis meses a la víctima.

Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, considera que la propuesta es positiva siempre y cuando se aplique con los delitos que puedan ser considerados menos graves como el hurto, pues en estos casos incluso sería mejor para la víctima este tipo de “conciliación” en lugar del envío a la cárcel del responsable.

“Tanto la víctima termina siendo reparada, como que el ofensor entienda también la magnitud del daño causado y se obligue digamos a una actividad, acción o tarea que puede ser un beneficio no solo de devolver el objeto del daño, sino que sea también algo que genere un beneficio para la víctima o incluso la sociedad”, dijo Yepes.

Asimismo, Daniel Echeverry, investigador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó que hay grandes retos frente a la medida, el primero de ellos es que la sociedad civil logre aceptar esa idea de que la cárcel no es la única opción, pues más que castigar, hay que prevenir la comisión de delitos con política social.

“Esta propuesta también debe estar acompañada de un fortalecimiento del derecho al acceso a la justicia para las personas que no tienen dinero para contratar una defensa de calidad, por ejemplo, se podría fortalecer la defensa pública que se hace a través de la Defensoría del Pueblo para que las cárceles no estén llenas de personas que no pudieron acceder a un buen abogado porque no tuvieron los recursos”, dijo el investigador.

Por último, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, afirmó que la política es valiosa e importante con el fin de avanzar hacia un cambio de los paradigmas que hay frente a la justicia, la seguridad y los derechos humanos, demostrando que los conflictos se pueden resolver por otras vías.

“Nunca pensamos en que tenemos que reconciliarnos y que tenemos que buscar caminos de resolución de conflictos por la vía política y de la palabra. Hay que pensar por qué esos actores agresivos llegaron a ese grado. En el enfoque de seguridad humana, la justicia restaurativa cabe perfectamente”, puntualizó.

