¿Devolver celular en vez de cárcel para el ladrón? Penalistas, de acuerdo con justicia restaurativa

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desató una fuerte polémica tras dar un ejemplo del concepto de justicia restaurativa en el que planteó que un ladrón de celulares podría no ir a la cárcel si devuelve el dispositivo hurtado y se compromete a pagarle el plan por seis meses a la víctima. Los abogados penalistas Francisco Sintura, Iván Cancino y Santiago Trespalacios opinaron sobre el tema en Mañanas Blu.

De acuerdo con el abogado Francisco Sintura, está parcialmente de acuerdo con la propuesta. "La justicia restaurativa debe ser un programa de arreglo de conflictos penales entre la víctima y el victimario, eso ya está en nuestra ley, pero de bienes jurídicos de los que pueda ser razonable y proporcional su disposición por las personas", indicó el jurista.

Según el abogado Sintura, la respuesta no necesariamente debería ser la cárcel , sino que podría apelarse a otras consideraciones de compensación, pero que en casos de abuso sexual, recursos públicos o la vida misma, no podría plantearse fórmulas desde la justicia restaurativa. En los casos en que sí pueda caber la posibilidad, dijo, debería haber consecuencias si no se cumplen los acuerdos.

"Necesariamente se tiene que considerar que la víctima y el victimario obren con un consentimiento libre e informado, pero además que las obligaciones que se impongan sean proporcionadas y razonables, que si se incumplen tiene que haber una serie de consecuencias", complementó.

El abogado Iván Cancino, por su parte, dijo estár totalmente de acuerdo con la idea de justicia restaurativa y recordó que no se trata de una idea novedosa, sino que actualmente está vigente, en el concepto de "terminación del proceso por indemnización integral".

"El Código Penal actual trae un capítulo completo de justicia restaurativa donde aplica la mediación y también se aplica como una causal del principio de oportunidad. Lo que el ministro propone es hacer una amalgama de todas esas normatividades", sostuvo el abogado Cancino.

Según el penalista Santiago Trespalacios, la propuesta del ministro de Justicia es viable y debe extrapolarse para llevarse a mucho a muchos más casos. "Tenemos que eliminar el fetiche que tenemos con la cárcel. La sociedad cree que tener unas personas atiborradas, con vulneración total de su dignidad humana en unos centros desde donde es más fácil incluso seguir delinquiendo, es sentido de justicia. Sin embargo, tenemos una población carcelaria exagerada, de 171.000 presos y tenemos, por ejemplo, por hurto en prisión 17.000 personas", declaró Trespalacios.