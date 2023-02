“La marihuana hace parte de nuesta canasta familiar”: hombre que defiendió libre consumo en Congreso

El ciudadano José Miguel Quintana generó una gran controversia en el Congreso de la República, luego de la polémica declaración de la congresista Susana Boreal, quien confesó que es consumidora habitual de marihuana.

“Yo vengo a representar a los marihuaneros porque soy marihuanero hace 22 años. Fumo bareta todos los días y nunca he tenido que robar a nadie. Hemos sido víctimas del atropello por el crimen de querer fumar unos baretos en paz”, dijo Quintana.

"Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en este país, le guste o no le guste a los gremios": José Miguel Quintana, activista cannábico, desató controversia en el Congreso. pic.twitter.com/OiaMefTpw6 — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) February 25, 2023

En diálogo con Blu Radio, Quintana dijo que lleva 22 años consumiendo marihuana y sobre su afirmación “los marihuaneros haremos las leyes en Colombia”, explicó que la dijo en el contexto de la discusión de la regularización de la marihuana de uso adulto.

“Me refería en ese contexto. Recortaron ese pedazo y lo hicieron ver como si los marihuaneros íbamos a hacer todas las leyes. Los marihuaneros estamos haciendo nuestras leyes, para garantizar un producto de calidad, que aporte a los consumidores”, puntualizó.

Quintana agregó que se provee de marihuana del “mercado negro”, pero también comentó que ya tiene sus propios cultivos.

“Mi exigencia es un tema de salud pública. La gente no debería ir a un mercado negro y consumir un producto de mala calidad”, añadió tras decir que, tal como sucede con la leche, si uno no puede tener una vaca, pues sí puede proveerse de leche de buena calidad.

En ese sentido, Quintana manifestó que la marihuana debe ser obligatoriamente un producto de la canasta familiar y lo defendió en los siguientes términos: “La marihuana es un producto fundamental dentro de la canasta familiar de los consumidores. Un producto de la canasta familiar es un producto que es necesario para mejorar la calidad de su vida”.

A quienes sostienen que la marihuana puede ser la puerta de entrada para otras drogas como la cocaína, Quintana, quien dice ser creador de contenido para las redes sociales, dijo que esa es una afirmación irresponsable.

“No podemos generalizar. No hay argumentos científicos que demuestren que la marihuana sea la puerta de entrada para otras drogas. Sin embargo, tampoco puedo generalizar que en ningún caso lo sea. Hay que analizar cada caso. Hay organismos que no reciben bien la marihuana, pero esos casos no deberían ser tratados de manera particular y no generalizarlos para no promover un estigma”, aseveró.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu