La orden del presidente es solucionar en 2023 el conflicto entre plataformas y taxis: MinTransporte

La ‘novela’ entre plataformas digitales de transporte y el Gobierno Nacional lleva cerca de 13 años. Ha habido marchas por parte de los taxistas, que exigen su salida del país, y por parte de conductores de las plataformas, para que se regule su trabajo. Según el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por orden del presidente Gustavo Petro, en el 2023 se debe llegar a un consenso frente a este espinoso tema.

“Con la ministra de Trabajo, el ministro de Ciencia y Tecnología y la ministra de las TIC, hemos acordado comenzar la próxima semana las mesas de trabajo e incluir en la solución de este tema la reforma al Código Laboral”, aseguró Reyes en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

“En este gobierno no hay excluidos, todos deben estar incluidos. Cuando se hizo una reunión en Palacio entre el presidente y los taxistas, ellos salieron muy molestos y amenazaron con un paro porque el presidente no les dijo que iba a acabar con las plataformas. ¿Qué les dijo el presidente? ‘Vamos a revisar cómo podemos resolver el tema de las plataformas’. No estamos hablando de 1000 personas, hablamos de más de 200 mil familias que viven en el país de las plataformas”, afirmó el ministro.

De acuerdo con Reyes, esta situación también cobija a otro tipo de transporte informal como los mototaxis.

“La orden es que en este 2023 vamos a dejar este tema resuelto. No vamos a dejar que sigan pasando gobiernos y que no se dé solución. No patrocinamos la ilegalidad, pero sí buscamos que la ilegalidad se vuelva lega, es la forma de derrotar la ilegalidad e informalidad”, enfatizó el ministro.