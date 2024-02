La paz se hace en los territorios: gobernador de Nariño sobre diálogos con la Segunda Marquetalia

“La paz no se hace en el aire, se hace desde los territorios”, dijo el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, tras celebrar el anuncio de los diálogos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc, de la Segunda Marquetalia , que comanda alias

'Iván Márquez'.

El mandatario de los nariñenses dijo que, de esta manera, se formalizó lo que serían los acercamientos oficiales con ese grupo armado, el cual ya había expresado, a través de la coordinadora guerrillera del pacifico, su voluntad de adelantar diálogos regionales en Nariño.

Las declaraciones del mandatario seccional se dieron en el marco de la Cumbre Nacional de Gobernadores que se cumple en Cartagena, en donde aseguró que, con este anuncio, confía que muy pronto se llegue a un cese multilateral de fuego y hostilidades en las zonas donde hay presencia de las disidencias de las Farc- Segunda Marquetalia .

Manifestó Escobar que, sobre el no secuestro con fines económicos, la no extorsión y la sustitución de economías ilegales que se acordaron en el comunicado de las partes, es un paso gigante para que otros grupos armados rebeldes hagan lo propio para evitar que estos delitos aumenten y sigan provocando más víctimas en el país.

El jefe de la administración departamental insistió en que no habrá paz en Colombia, mientras no haya presencia del Estado en las zonas donde los grupos armados ilegales se han convertido en la especie de autoridad no legítima.

Consideró el gobernador de Nariño que la llamadas "frontera de paz", que se propone en el comunicado, se podría dar en la escala de veredas y corregimientos en, por lo menos, 25 municipios de Nariño , en donde el conflicto armado se vive con mayor intensidad, provocando desplazamientos y confinamientos. En este caso, el estado colombiano estaría obligado a hacer más presencia con planes integrales.

"Hoy los grupos armados rebeldes ya no se disputan el dominio de los cultivos ilícitos, hoy la guerra es por el oro que hay en los municipios mineros y es allí donde se tiene que prestar más atención, para que estas zonas no se conviertan en zonas independientes en donde el Estado sea suplantado en todas sus formas", dijo Escobar.

"Con esto queda claro que no habrá paz total en Nariño ni en Colombia si el Estado no llega con inversiones reales que pueda recuperar la credibilidad institucional", dijo el mandatario seccional, quien indicó que entre todos se puede afianzar una paz a través de los diálogos regionales, pero con sinceridad de todas las partes.

Finalmente, Luis Alfonso Escobar precisó que se debe "recuperar el control territorial, porque es la única manera de garantizar la vida de sus comunidades”.