La ‘pega’ telefónica de una emisora española a Mariano Rajoy

Tras pedirle a su secretaria que lo pusiera al teléfono, el imitador de Puigdemont saludó con amabilidad a Rajoy y de inmediato le propuso una reunión. “Ahora que hay otro interlocutor (en Catalunya)... aunque ya sabemos más o menos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficial”, apunta el bromista.

Rajoy respondió sin rodeos que el lunes 25 de enero lo podría llamar y pactar una cita: “Vamos a ver, le propongo una cosa, esta semana está el Rey con las consultas, según cómo quede este asunto, porque claro yo no sé cómo va a acabe este asunto, yo creo que el lunes 25 le puedo llamar y en función de si hay investidura o no hay investidura, como tengo la agenda muy libre, nos podemos ver en 24 o 48 horas”.

En ese momento el conductor del programa, Carles Pérez, decidió poner fin a la conversación confesándole a Rajoy que no pensó que “esto iba a salir así” y que estaba “tan sorprendido” como él.

Mariano Rajoy no pudo más que preguntar de qué emisora provenía la ‘pega’ y apuntó que no era algo serio. “Hagan ustedes lo que quieran, pero esto no es serio”.