La situación de San Andrés tocó fondo: gobernador exige ayuda de Gobierno Santos

Dijo que ya esa planta no da abasto y aunque el Ministerio de Vivienda ya se comprometió a instalar otra planta desalinizadora a más tardar en agosto, es necesario pensar en la construcción del acueducto, algo que se ha planteado desde varias decenas de años atrás.



“San Andrés no tiene acueducto, la mitad de la isla no tiene redes, es necesario que el Gobierno nacional nos ayude”, enfatizó el gobernador.



“La situación de San Andrés tocó fondo, ya nos toca a nosotros como Gobierno local con la ayuda del Gobierno nacional buscar una solución real y definitiva para San Andrés”, agregó. (Lea también: Gestión del Riesgo toma medidas por falta de agua en San Andrés )



Entre tanto, el mandatario local del archipiélago aclaró que el turismo, principal fuente de ingresos de la isla, no se debe afectar por la falta de agua, pues “la hotelería sí tiene agua 24 horas”.



Explicó que hace 6 meses no llueve, por lo que las cisternas se secaron y los pozos producen la mitad de lo que producían por el aumento de la población, así que ya no hay de dónde sacar agua. (Lea también: Gobierno amplia asistencia para mitigar desabastecimiento de agua San Andrés )



Para los isleños, lo que se ha hecho es poner en marcha un plan de choque conjunto para suplir del líquido vital.



“Tenemos un plan de choque que ha mermado la situación, ese plan lo llamamos reemplazar la lluvia que no ha llegado a través de carrotanques que han facilitado la Unidad de Riesgo, los Bomberos de San Andrés, las Fuerzas Militares y la empresa de aguas”, finalizó.