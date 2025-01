La última vez que cúpula del ELN estuvo en Cuba fue en marzo 2024, dice diplomático cubano

En una entrevista exclusiva con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el diplomático cubano Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, desmintió categóricamente la presencia de miembros delELN en la isla.

Esta declaración surge en medio de informes de inteligencia colombianos que sugieren la presencia de la cúpula del ELN en Venezuela.

“Aseguro categóricamente que no. No hay nadie del Ejército de Liberación Nacional ni de su comando central. Y menciono al señor Nicolás Rodríguez Bautista, que tampoco está en Cuba porque fue mencionado en los medios. No debe quedarle duda a nadie, absolutamente a nadie”, dijo

El diplomático aclaró que la última vez que miembros del ELN estuvieron en Cuba fue hasta el 1 de marzo de 2024, con el conocimiento y autorización del Gobierno colombiano, para participar en los ciclos de diálogo de paz.

“Todos los miembros del Ejército de Liberación Nacional que viajaron a Cuba en el pasado reciente lo hicieron con salvoconductos del gobierno nacional de Colombia. Es decir, el Gobierno de Colombia extendió un permiso para que viajaran a Cuba en una fecha determinada y bajo ese concepto viajaron a Cuba. Y lo hicieron con el propósito de negociar la paz de Colombia en lo que atañe a ese grupo armado”, explicó Martínez.

Además, precisó que la permanencia de algunos miembros después de la finalización de los ciclos de diálogo se debió a una solicitud del Gobierno colombiano para mantener un “Punto de contacto”. Este punto se mantuvo activo hasta el 1 de marzo de 2024.

“El Gobierno de Colombia fue la iniciativa nuestra, nos pidió que permanecieran en Cuba un tiempo más miembros de la delegación para un acuerdo de la mesa que se llamó Punto de contacto, que permitía que el gobierno de Colombia mantuviera contacto con la delegación del gobierno del ELN. Ese punto de contacto permaneció en Cuba hasta el 1 de marzo”, detalló.

Martínez también abordó la cuestión de la presencia de figuras como alias ‘Gabino ’ en Cuba durante el Gobierno de Juan Manuel Santos , explicando que estos viajes también se realizaron en el marco de los diálogos de paz y con el aval del Gobierno colombiano.

“El ciudadano citado por usted, Nicolás Rodríguez Bautista, viajó a Cuba en la etapa del proceso de diálogo con el ELN, en la época efectivamente del Gobierno de Santos y estando en Cuba se integra a la delegación del ELN que negociaba en Cuba”, aclaró.

Ante la pregunta sobre la posible participación de la delegación del ELN en Cuba en la planificación del atentado a la Escuela General Santander en 2019 , Martínez respondió: “Mire, cuando, cuando esté en la distancia que estaba esa delegación y como ha dicho expresamente el ELN, es muy difícil que una delegación en la Habana participe, organice o se involucre en un acto armado, en una acción perfectamente secreta o discreta”.

“La delegación en Cuba tenía por parte nuestra la condición clara de que no podían involucrarse en esos actos y nos han asegurado que así cumplieron”, añadió.

Finalmente, Eugenio Martínez ofreció la disposición de Cuba para ser sede de futuros encuentros entre el Gobierno colombiano y el ELN, especialmente en el contexto de la crisis en el Catatumbo .

“Le aseguro que en días recientes hemos conversado entre los garantes con la delegación del Gobierno de Colombia sobre la situación lamentablemente creada en días recién. Cuba es una de las series alternativas para una sala de diálogo o para una reunión extraordinaria del gobierno nacional de Colombia, el ELN, y si fuera necesario, estaríamos listos”, concluyó.