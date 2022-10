La versión de Miguel Amín sobre su visita a la Casa de Nariño

El senador Miguel Amín Escaf, del Partido de La U, explicó las razones de una visita que hizo este jueves a la Casa de Nariño, luego de los señalamientos sobre supuestos ofrecimientos burocráticos a congresistas que se salieron de la votación de las objeciones a la JEP el pasado martes.

Publicidad

Amín señaló que no votó las objeciones porque, desde el principio, había pedido que se votara por separado cada objeción, más no por la llamada ‘mermelada’.

“Los cinco senadores de La U habíamos acaparado que queríamos votar artículo por artículo, porque no estamos de acuerdo con el artículo 153, con el tema del narcotráfico y la extradición. Como no se votó individualmente, no acompañamos la votación”, precisó.

Publicidad

Lea también: Senado deja en manos de la Corte Constitucional decisión sobre objeciones a la JEP

Publicidad

Asimismo, el congresista manifestó que estuvo reunido con el alto consejero para asuntos políticos, Jaime Amín, en calidad de presidente de la comisión cuarta del Senado, y para hablar sobre la votación del Plan Nacional de Desarrollo.

“Realmente me llamaron para el tema del Plan de Desarrollo. El Gobierno quiere que evacuemos lo más rápido posible, porque lo más seguro es que no haya conciliación. En la foto que toman el comentario que hacen es de una carpeta, pero me habría gustado que tomaran la foto también cuando entré, porque me parece que hay mala intención en sólo tomarme la foto cuando salí”, concluyó.

Publicidad

Finalmente, Amín señaló que en su partido “no había decisión de bancada”, y que tampoco participó de la votación virtual, “porque estaba dirigiendo el Plan de Desarrollo”.