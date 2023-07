“La violencia política ha crecido en los últimos meses en Colombia”: Moe

Faltan menos de cuatro meses para las elecciones regionales en Colombia y ya hay preocupación por las garantías electorales, debido al accionar de grupos armados ilegales en varias zonas del país. Por ejemplo, en las últimas horas, el precandidato a la Alcaldía municipal de Florida, en el Valle del Cauca, fue atacado.

En la noche del sábado, 1 de julio, cuando regresaba a su casa en compañía de varios amigos, Édgar Patiño, precandidato a la Alcaldía municipal de Florida, en el Valle del Cauca, por Colombia Humana, fue atacado a tiros por desconocidos.

“Uno de los proyectiles le alcanzó a perforar un pulmón que lo comprometió bastante y de la misma bala también afectó una vena muy importante del corazón. Le tuvieron que practicar una cirugía de corazón abierto de emergencia para poder salvarle la vida”, le dijo un familiar del precandidato a Noticias Caracol .

El aspirante a la alcaldía fue trasladado a un hospital en Palmira en dónde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y su estado es con pronóstico reservado.

Sin embargo, el precandidato hace parte de los más de 237 líderes que han sido víctimas de la violencia política. De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, en lo corrido de este año se han presentado 531 amenazas y acciones de grupos armados ilegales, las regiones con mayor riesgo son: Cauca, Nariño, Antioquía, Valle del Cauca y Cesar.

"No hay 120.000 carros blindados, no hay la posibilidad de 300.000 escoltas, es decir eso no es posible, pero lo que sí es posible es generar con las organizaciones políticas, mecanismos directos de comunicación. Son las organizaciones políticas las que conocen mejor la situación de sus candidaturas”, le dijo a Blu Radio, Alejandra Barrios directora de la Moe.

Hace unos meses, el estado mayor central de las disidencias exigió a algunos candidatos que no ingresaran en zonas donde hacen presencia. A juicio de los expertos en conflicto esto es un golpe a la democracia, por lo que se necesitan acciones inmediatas.

“Es urgente un acuerdo político de todos los sectores rechazando la violencia todos los partidos, también respaldo de las organizaciones sociales a un ambiente de tranquilidad y convivencia en el periodo electoral y que se agilicen conversación y mesas para que establezca un cese al fuego”, advirtió Camilo González Posso, director de Indepaz

Según la Unidad Nacional de Protección, UNP, la ruta de atención para garantizar la seguridad de líderes y lideresas comienza desde la solicitud del partido, vocero o movimiento político. Después, esta es evaluada por un comité compuesto por el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la UNP para finalmente implementar las protecciones necesarias para cada caso reportado.

