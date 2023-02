Las denuncias por acoso laboral contra la saliente directora de la UBPD, Luz Marina Monzón

El pasado lunes, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ( UBPD ), cuyo mandato concluye el 19 de febrero, estuvo en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, y dio un balance de los logros durante su gestión. En el marco de esa rendición de cuentas al aire, se habló de diversos aspectos, uno de ellos, el acoso laboral.

Hemos recibido ocho denuncias de acoso laboral en contra de Monzón , no se trata de denuncias anónimas, sino de identidades protegidas de personas que han trabajado o han salido de la UBPD. Tres de las denunciantes aún siguen en la entidad y prefieren no revelar su identidad por miedo a perder su puesto de trabajo. Otros denunciantes no quisieron compartir sus historias por temor a represalias y bloqueos laborales.

De acuerdo con los testimonios recopilados, los denunciantes recibían tratos despectivos: “Era una ninguneada, no me contestaban, no le gustaba nada”. Asimismo, algunos de los denunciantes aseguran haber recibido otras modalidades de acoso laboral descritas por la Ley 1010 de 2006, como maltrato, persecución y entorpecimiento del trabajo.

Varias de las personas entrevistadas aseguran que las quejas contra la directora Monzón no han prosperado por el círculo de poder que la rodea dentro de la institución, así como por la renuncia al cargo de diversos funcionarios que no confían en el comité de convivencia como mecanismo interno de denuncia.

La subdirectora de Gestión Humana de la UBPD, Andrea Carrasco, mencionada en una de las denuncias como parte del “anillo de poder” de Monzón, confirmó lo que la directora había dicho al aire: que el comité de convivencia (del cual ella no es parte) ha procesado cinco denuncias de acoso laboral.

En Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, la directora Monzón había ratificado que durante su gestión implementó formas de prevención y seguimiento del acoso laboral y, que llevó las quejas del sindicato de la UPBD al Ministerio del Trabajo.

