"Las presiones hay que probarlas": fiscal Barbosa sobre caso Nicolás Petro

Crece la polémica en torno al caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, en especial, luego de que dijera sentirse presionado por la Fiscalía, según él, todo para arremeter en contra de Gustavo Petro y, por ende, se ha sentido "presionado hasta el límite".

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia. Con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos; para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, aseguró Nicolás Petro en su cuenta de X, quien también publicó cuando se conoció que fue llamado a juicio.

Asimismo, Nicolás Petro manifestó que el fiscal Francisco Barbosa "no era de fiar", que, según él, lo ha confirmado con sus últimas actuaciones frente a su caso: "Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Ante estas acusaciones, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, respondió que algunas personas están "tratando de generar una situación política", cuando todo se trata de un tema judicial y que no hay ninguna presión en contra de Nicolás Petro.

"Hablar de cualquier tipo de presión dentro de la Fiscalía tiene que probarse", dijo el Francisco Barbosa frente a los señalamientos de Nicolás Petro, hijo del presidente. "Están tratando, algunas persona, de generar una situación política cuando estamos en un tema de carácter judicial", añadió.

Por otro lado, Barbosa dijo que al despacho del fiscal general no ha llegado ninguna solicitud de principio de oportunidad para Nicolás Petro Burgos, y con esto queda descartada una colaboración entre el hijo del presidente y la Fiscalía.

