Las razones detrás del ‘jalón de orejas’ de Paloma Valencia a ministra de Justicia

Sigue siendo tenso el ambiente entre un sector del uribismo y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, luego de la discusión de la reforma a la justicia que, por ahora se salvó, pero sigue en riesgo de hundirse en el Congreso.

La senadora Paloma Valencia, una voz fuerte al interior del Centro Democrático, reclamó que el Gobierno del presidente Iván Duque no haya impulsado con más fuerza su propuesta de crear un tribunal de aforados independiente, tema que fue defendido en campaña e incluso cuando el hoy jefe de Estado era congresista.

“Es muy grave que en este país el cartel de la toga y todos los escándalos de corrupción de los altos dignatarios llamados aforados no terminen nunca en nada. Colombia necesita justicia y lamento mucho que el gobierno, que yo ayudé a elegir, no ayude a convocar unas mayorías para solucionar un problema de fondo que tenemos los colombianos. Lamento que la ministra de Justicia no lo haya entendido así y no sepa interpretar el partido al que pertenece el presidente”, cuestionó.

Varios congresistas confirmaron que la ministra les habría pedido no votar la proposición que buscaba revivir el polémico tribunal para juzgar a altos funcionarios del Estado, situación que llegó a oídos de la senadora Valencia y habría generado el disgusto y motivado el ‘jalón de orejas’ público a Borrero.

Varias fuentes coinciden en que el argumento que les dio la ministra Borrero, quien además cambió de opinión al menos cuatro veces durante la discusión, estaba relacionado con una supuesta instrucción del jefe de Estado, quien, al parecer, prefería evitar el controvertido tribunal, teniendo en cuenta el rechazo de las altas cortes a esa opción y la falta de respaldo dentro del mismo Congreso, donde estuvo en riesgo el quórum en los momentos en los que se intentó incluir el artículo.

Esto se suma a las críticas que hay por parte de dirigentes regionales del Centro Democrático porque el Gobierno los ha marginado de los cargos en el ejecutivo.