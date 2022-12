Las razones por las que Belisario Betancur declinó la sede del Mundial de 1986

Colombia había sido elegida en 1974 por la FIFA para organizar la Copa Mundial de fútbol de 1986. Sin embargo, el presidente de ese entonces Belisario Betancur declinó la sede del torneo argumentando la imposibilidad de atender las exigencias del organismo rector del fútbol mundial, y que prefería disponer de ese dinero para el desarrollo del país.

Así fue el discurso:

“El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales: no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios. García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol”.

La Copa Mundial de la FIFA 1986 se llevó a cabo en México, entre el 31 de mayo y el 29 de junio, convirtiéndose en el primer país en celebrar dos veces una Copa del Mundo.