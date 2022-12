Luego de una auditoría sobre el cumplimiento de la administración, fiscalización y el cobro coactivo de la contribución parafiscal denominada ' Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia', la Contraloría General de la República encontró qué hay una afectación patrimonial por más de $44.000 millones.

Según el ente de control, todo se debe a una serie de deficiencias en la supervisión del recaudo de la contribución y un manejo inoportuno por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre las tarifas aplicadas por los agentes retenedores y debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN.

El delegado para la Gestión Pública, e instituciones financieras, Julio César Cárdenas, dijo a Blu Radio que no debe permitirse mayor detrimento de recursos para la educación pública por ineficiencia y manejo inoportuno de las entidades. En total, las pérdidas por el erario sumarían $44.583.151.204.

“Esto se debe a que no hubo supervisión por parte del Ministerio de Educación, aplicaron tarifas erradas y la DIAN no hizo un proceso real de fiscalización y recaudo que permitiera recuperar estos recursos; esto llevó a que se prescribieran estas deudas. Se hace un esfuerzo muy grande por parte del Estado para que se mejore la educación superior pública y no podemos permitir que por ineficiencia se pierda", afirmó Cárdenas.

La Estampilla pro Universidad Nacional busca una contribución parafiscal y con este fin se creó un fondo que, se supone, debe estar pendiente y hacerle el debido control el Ministerio de Educación y la DIAN. Debido a estas ineficiencias, el ente de control manifestó que se generó un daño patrimonial al Estado.

