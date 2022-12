Legalización de droga no es una opción: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a Santos

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien señaló que la legalización de la droga era una opción para enfrentar el problema del narcotráfico.

Lea también: Canciller responde a Santos sobre propuesta de legalización de drogas

Publicidad

Marta Lucía enfatizó en “que la legalización no es una opción”, como lo planteó Santos.

“La guerra contra el narcotráfico la hizo fracasar el Gobierno anterior, precisamente por haber suspendido no solo la fumigación manual, sino también la erradicación manual y la radicación forzosa. En este Gobierno vamos a demostrarle a los colombianos que, sí somos capaces de acabar el cultivo de droga en Colombia afectando cada uno de los eslabones de esa cadena, el procesamiento y especialmente el lavado de activos. Aquí en Colombia no podemos tener actitudes ambiguas ni mucho menos contemplativas frente a la producción de drogas que tanto daño le hace a la juventud colombiana. Esa no es una opción”, indicó la vicepresidenta.

Sobre el reciente informe de la ONU que alertó del aumento de los cultivos ilícitos, Ramírez culpó al gobierno Santos.

“Realmente es muy preocupante y ahí lo que está mostrando es ese crecimiento de los cultivos en los años 2016 y 2017 (…) nosotros vamos a combatir el narcotráfico en Colombia sí o sí y esto quiere decir en todos los eslabones que hacen parte de esa cadena, en primer lugar en el cultivo de la planta de la coca y todo lo que son estos cultivos que dan lugar al narcotráfico y creemos que es muy importante lo que se ha venido haciendo con el doctor Emilio Archila en materia de sustitución de cultivos”, señaló.

Publicidad

Le puede interesar: Uribe propone acuerdo para ‘papeleta’ electoral contra licor y drogas en parques

Además, dijo que el Gobierno viene trabajando en varios frentes para la erradicación de cultivos ilícitos.

Publicidad

“La erradicación voluntaria que se ha hecho en estos meses no tiene precedentes. Hemos erradicado cerca de 80.000 hectáreas. Desafortunadamente viene la nueva siembra y esto hace que la reducción neta todavía no muestra los resultados que esperamos”, indicó la vicepresidenta.