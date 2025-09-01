Ley cero cacho, cero violencia busca educación y prevención, no cárcel

En Colombia, como en muchas partes del mundo, la infidelidad sigue siendo un tema preocupante, mismo que genera miles de problemas en las relaciones, ya sea por peleas, separaciones o disputas que ocasionan no solo afectaciones económicas, sino también psicológicas y físicas en la pareja.

Ante esa situación, el proyecto de Ley 212 de 2025, también llamado “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, busca poner fin a un problema que aqueja a miles de familias y que abre la necesidad de tomar medidas de atención y sanción en las relaciones de pareja y familia en el país.



Ley Cero Cacho, Cero Violencia en Colombia

El proyecto, impulsado por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldado por varios congresistas, pretende fortalecer la protección familiar y ponerle fin a la violencia en los hogares colombianos.

La propuesta incorpora en la legislación colombiana la infidelidad como uno de los detonantes de la violencia física, psicológica y emocional. Adicionalmente, establece que el Estado debe intervenir en estos casos, tal y como lo hace en otras formas de violencia intrafamiliar.

De esta manera, la infidelidad que genere maltrato físico o emocional podrá ser denunciada como violencia intrafamiliar. También se tiene en cuenta el dolor de los hijos, pues estas situaciones afectan directamente el núcleo familiar.

Las personas que resulten víctimas de violencia a causa de infidelidades tendrían derecho a recibir atención, protección inmediata y acompañamiento psicosocial y jurídico.

Violencia contra la mujer. Foto: referencia AFP

Quienes acostumbren a engañar a sus parejas ya no podrán minimizar la infidelidad como un asunto privado cuando de ella se deriven actos de violencia. La norma evitará que se justifiquen agresiones físicas, verbales o psicológicas con el pretexto de una traición sentimental.

Entidades como el ICBF, la Fiscalía y las Comisarías de Familia serán las responsables de atender denuncias y brindar medidas de protección. Según el Código Penal, cuando haya violencia física o psicológica se contemplan condenas de entre 4 y 8 años de prisión.

Además, al agresor se le prohibirá acercarse o comunicarse con la víctima. También se impondrán sanciones económicas, dependiendo del daño causado, y las víctimas deberán ser indemnizadas por daños materiales y psicológicos, lo cual se tramitará en procesos civiles y de familia.

Un hecho llamativo es que un precandidato presidencial también propuso una iniciativa en la misma línea. Santiago Botero lanzó la idea de una “Ley para los cachones”, resaltando que la infidelidad es sinónimo de mentira.

Según Botero, los infieles no son personas de fiar y si engañan en lo personal, esa falta de honestidad puede trasladarse al ámbito laboral o político. “El que es infiel en mi Gobierno no cabe, porque es un mentiroso”, afirmó.

Para él, la lealtad y la transparencia deben ser pilares de la vida en sociedad. Aunque no precisó si su propuesta tendría un enfoque legislativo o cultural, aseguró que busca un cambio de fondo en Colombia.