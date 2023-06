Ley para enfrentar suplantación de identidad avanza en Congreso; víctima cuenta su historia

Esta historia arrancó en 2018 cuando Cindy Castiblanco fue víctima de los famosos “rompevidrios”, quienes le robaron de su vehículo su bolso con todos sus documentos en Bogotá, pero tres años después del atraco fue a solicitar un crédito y se encontró con la sorpresa que estaba reportada en Datacrédito con más de seis empresas de venta de catálogo.

“Investigando descubrí que los ladrones con mi cédula, la que me robaron, llamaban a estas empresas en el año de la pandemia en dos mil veinte. Con la foto de mi cédula y la información que aparece en la cédula, hicieron un poco de contratos, pues, con estas empresas de catálogo, y, pues, la deuda que yo tenía, pues, ya era enorme, porque eran como mercados”, le contó Cindy a Blu Radio.

Para ella, muchos de sus proyectos de vida se han arruinado con esta situación y asegura que las denuncias en la Fiscalía y la Policía no avanzan argumentando que carecen de pruebas para saber quiénes están detrás de esta suplantación.

La víctima además contó que la situación le ha generado muchísimos problemas en sus emociones pues: "Básicamente, tú pierdes la tranquilidad, porque resulta que a cada rato me reportan en Datacrédito y eso me genera ansiedad, porque, estoy una etapa de mi vida en la que quiero hacer proyectos nuevos, como pedir un crédito hipotecario y no puedo porque estoy reportada”.

Congreso avanza en una ley para frenar estos casos en Colombia

Ante las miles de personas que hay en Colombia con casos como este, en el Congreso ya pasó a conciliación un proyecto de ley que va a proteger a las víctimas de suplantación de identidad, presentado por Duvalier Sánchez, representante a la Cámara.

El congresista explicó en Blu que si una persona víctima de esta modalidad: "Automáticamente se entera, el ciudadano a partir de esta ley va a llamar a la compañía y me va a notificar que fue víctima de un fraude digital o de una suplantación de identidad, y la compañía tiene inmediatamente que suspender cualquier cobro”.

“Y si el cobro tiene intereses, también se suspenden. Adicional a esto, si ya el cobro va incluso, porque ese que se entera de esto mucho tiempo después, y está reportado ante las centrales de riesgo, debe ser retirado de Datacrédito”, agregó el representante Sánchez.

Si este proyecto se convierte en ley, las empresas ahora serán las responsables de todo el trámite administrativo para demostrar la identidad de las personas que soliciten el crédito o las compras, y esclarecer lo que suceda en caso de suplantación.

