Ley permitiría que menores de edad puedan trabajar: empezarán a sumar experiencia rápido

En gran parte de los casos, el trabajo en menores de edad es un tema que ha sido criticado por múltiples organizaciones, y es que, de acuerdo con lo revelado por expertos, esto afecta directamente el desarrollo del menor.

De hecho, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), toda actividad remunerada o no, realizada en forma independiente o al servicio de un tercero por personas menores de 18 años, está mal vista.

"Es importante comprender que el trabajo infantil impide el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes, e implica un daño para su salud, al tratarse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos", agrega la entidad.



Ley que permitiría a menores de edad trabajar

Ante esto, surge un proyecto de ley que busca fortalecer estrategias que fomenten el empleo juvenil en Colombia. De esta manera, el documento propone la creación de un programa de acompañamiento a la inmersión laboral.

Con esta ley se pretende que se aplique en el contexto del mercado laboral para jóvenes que puedan trabajar, sin importar si son nacionales o extranjeros, siempre que se encuentren en territorio nacional. Esto se haría teniendo en cuenta la participación de actores públicos, privados y mixtos que garanticen condiciones adecuadas para el empleo juvenil.

En su artículo 3, se establece que toda persona que tenga entre 15 y 28 años cumplidos será considerada un joven en edad de trabajar y podrá ser admitida para realizar labores. Además, gozará “del derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia)”, según indica el documento.

Proyecto prevé orientación laboral para jóvenes

De acuerdo con el artículo anteriormente mencionado, el proyecto contempla una orientación socio-cultural, con la que se busca llevar a cabo un acompañamiento de transición hacia la educación posmedia y la vida laboral. Este proceso permitiría tomar decisiones basadas en los intereses, aptitudes, valores, deseos y oportunidades de formación y trabajo de cada joven.

Asimismo, se plantea una orientación ocupacional que guíe a los jóvenes para identificar conocimientos, experiencias, habilidades y competencias, así como sus intereses ocupacionales, motivaciones y necesidades.

Finalmente, la ley prevé un acompañamiento a la inmersión laboral, con el objetivo de que los jóvenes puedan ingresar al mercado de trabajo, considerando tres etapas: i) de la búsqueda de empleo al primer empleo, ii) de la informalidad a la formalidad, y iii) del emprendimiento al empleo.

De esta manera, los jóvenes tendrán la oportunidad de encontrar su primer trabajo y comenzar a sumar experiencia desde temprano, lo que representa una herramienta para fortalecer su desarrollo profesional.