Ley seca y suspensión de ciclovía: las medidas en Bogotá para el plebiscito

El coronel Óscar Solano, oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá y comandante de la estación Rafael Uribe Uribe, explicó en entrevista con Vive Bogotá las medidas de seguridad y logística para la jornada de votación de este domingo 2 de octubre donde los colombianos decidirán si refrendan o no el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc a través de un Plebiscito.



-Se dispuso un pie de fuerza de 13.000 hombres y mujeres que cubrirán los 611 puestos de votación.



-Se reforzaron varios sitios históricamente concurridos: Cofrerias, Plaza de Bolívar y Unicentro.



-Habrá ley seca desde el sábado a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 3 de octubre a las 6:00 de la mañana.



-Restricción al porte de armas incluso con salvo conducto.



-Restricción al uso de celulares durante el momento de la votación.



-No habrá ciclovía.



Sin embargo, el oficial aclaró que no habrá toque de queda ni restricción a parrilleros en moto.



Publicidad