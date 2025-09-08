Publicidad

Liberan a los 45 militares que fueron secuestrados en El Tambo, Cauca

Liberan a los 45 militares que fueron secuestrados en El Tambo, Cauca

En horas del mediodía de este lunes, 8 de septiembre de 2025, se confirmó la liberación de los 45 militares que fueron secuestrados en el departamento del Cauca.

Liberan a los 45 militares que fueron secuestrados en El Tambo, Cauca
Liberan a los 45 militares que fueron secuestrados en El Tambo.
Foto: Ejército
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:53 p. m.

El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca.

Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero.

"El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.

Noticia en desarrollo...

