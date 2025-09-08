Liberan a los 45 militares que fueron secuestrados en El Tambo, Cauca

El Ejército confirmó que mediante operación militar aérea, fueron liberados los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca.

Los militares fueron extraídos de la zona en helicóptero.

"El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos", se lee en el mensaje.

#AEstaHora 🚨 | Tropas de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO, con apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 y @FuerzaAereaCol, adelantan operaciones aéreas en zona rural del corregimiento San Juan del Micay, municipio de El Tambo, #Cauca, con el propósito… pic.twitter.com/ukPS5a9v3m — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 8, 2025

Noticia en desarrollo...