Licencias en La Guajira están al día, responde Anla a declaraciones de Acolgen

Licencias en La Guajira están al día, responde Anla a declaraciones de Acolgen

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aseguró que no existen retrasos en los trámites para proyectos de energías renovables en La Guajira y pidió a Acolgen rectificar declaraciones entregadas a medios.

