Licitación por 37.000 millones para sistema biométrico en Fiscalía está bajo la lupa de Procuraduría

A través de un oficio de 15 páginas, la Procuraduría le advirtió a la Fiscalía sobre posibles irregularidades a los principios de legalidad en el proceso de licitación pública destinado a adquirir un sistema multibiométrico integral forense para el CTI.

Foto: Procuraduría
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación tiene la lupa encima en una millonaria para este sistema biométrico en la Fiscalía y alertó sobre riesgos que podrían vulnerar principios esenciales de la contratación estatal como la legalidad, transparencia, igualdad, planeación y libre concurrencia.

El proceso busca la adquisición, instalación y mantenimiento de una herramienta tecnológica para la verificación de identidad mediante impresiones dactilares, palmares y reconocimiento facial.

Sin embargo, la Procuraduría señaló que la Fiscalía habría excedido sus competencias al modificar etapas ya cerradas del proceso. Incluso, en su oficio el Ministerio Público pone a consideración del ente acusador la revocación de dicha licitación.

“Teniendo en cuenta las circunstancias advertidas en la presente vigilancia preventiva, esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a analizar en detalle las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado, así como la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura con el fin de efectuar los ajustes a que haya lugar, especialmente considerando que de la información suministrada por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”, se lee en el documento.

La Procuraduría también cuestionó la falta de publicidad y soporte técnico en varios puntos del proceso, entre ellos, los indicadores financieros utilizados para evaluar a los oferentes y los requerimientos técnicos del sistema, que, según el análisis, no tendrían justificación suficiente.

Incluso, se habla de que el requerimiento de 4,2 millones de conexiones simultáneas en el componente de firewall sería desproporcionado frente a la proyección real de uso, restringiendo potencialmente la participación de oferentes.

