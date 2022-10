Líder de porristas del Junior mintió; era ella quien quería sacar a Shirly

Según la líder de porristas, mintió pero no por celos. Ambas ya hablaron por teléfono y mientras una presentó disculpas, la otra aceptó. (Lea acá también: Porrista del Junior denuncia que fue excluida por su color de piel ).

“En realidad fui yo la que tomó la decisión pero fue simplemente porque me sentía mal y no sabía cómo no quedar mal con ella. Ya en un partido pasado ella no había salido entonces de pronto otra vez”, dijo Carmen Acuña.

La Defensoría del Pueblo se pronunció y dijo que efectivamente sí hubo un caso de discriminación porque la razón para sacarla era porque es “diferente”.

La defensora del Pueblo regional Gloria Ramos se reunirá con Carmen y Shirly para mediar en la situación.

El hecho ha causado conmoción en Barranquilla y espera un pronunciamiento de las directivas del Junior.