Líderes arroceros dicen no sentirse representados por asistentes a reunión con gobernadores Tras la reunión en la que asistieron delatados de Gobierno, gobernadores y algunos productores, líderes del paro arrocero aseguran que no se sienten representados. Asimismo, aseguran que los arroceros asistentes no tienen potestad de firmar acuerdos.