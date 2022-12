Liquidador de Interbolsa denuncia intentos de soborno, acusaciones y hasta amenazas

El agente liquidador del grupo Interbolsa, Alejandro Revollo, aseguró que no hay ninguna investigación en su contra y que el CTI de la Fiscalía no ha realizado ningún allanamiento a sus oficinas.



“No hubo ningún allanamiento, ni ninguna inspección, vinieron a mis oficinas unos funcionarios del CTI a traer una orden de trabajo emitida por la doctora Alexandra Ladino en la que me pedía una serie de información sobre el proceso de liquidación, información que reposa toda en el expediente de la Superintendencia, pero que la Fiscalía quiso pedírmela a mí; simplemente me radicaron el oficio y yo quedé de entregarles toda la información en el transcurso de los siguientes días”, explicó Revollo.

Según el agente liquidador toda la información del proceso que se realiza para la venta de activos y liquidación de Interbolsa es pública e incluso se puede consultar en la página web de la SuperSociedades y hasta el momento no hay ninguna investigación en su contra.



“Nunca he sido notificado por parte de la Fiscalía. Sin embargo, de mi parte no tengo ningún inconveniente para rendir las explicaciones que sea, confío plenamente en la labor de la Fiscalía y de la fiscal Ladino, de tal manera que toda esa información la remitiremos, pero quiero insistir que es información pública que reposa en el expediente e incluso se puede consultar en internet”, aseguró Revollo.



En ese sentido, Revollo dijo que “lo que hay de fondo es una artimaña, una estrategia maliciosa de los defensores de quienes no solamente han sido intervenidos sino que son confesos en la comisión de unos delitos, una artimaña para desviar la atención en la audiencia que se pretende celebrar el próximo martes para que les aprueben un principio de oportunidad”.



Según Revollo, ha recibido falsas acusaciones, intentos de soborno y hasta amenazas, aunque no dio nombres en concreto.

“La cantidad de insinuaciones, de presiones indirectas de personas que han puesto, incluso hasta amenazas han llegado soslayadamente a mandarme, incluso hasta acusaciones de recibimiento de acusaciones, esto es infinito, presiones en el sentido en el que no me meta en lo que puedo salir perjudicado, que después me voy a arrepentir, en fin”, denunció el agente liquidador.



Tanto la SuperSociedades como el agente liquidador y las víctimas del grupo Interbolsa han señalado que el proceso de liquidación de esta compañía se ha dilatado en varias oportunidades e incluso los dueños del grupo, quienes están recluidos en la cárcel la Picota, han desviado la atención de las audiencias que se adelantan en su contra con el fin de evitar la venta de sus bienes.

“Las versiones que yo tengo, no oficiales y por medios de comunicación, es que las personas intervenidas detenidas en la cárcel La Picota y confesos por varios de los delitos que se les imputan han tratado de desviar la atención argumentando una supuesta demora y un incumplimiento de mis obligaciones como liquidador, lo cual es absurdo y carente de toda veracidad y no responde a lo que reposa en el expediente y que puede ser revisado por absolutamente todos”, indicó.



Según el expediente, durante todo el trámite de liquidación de Interbolsa los dueños del grupo han interpuesto más de 70 acciones legales entre tutelas, nulidades, incidentes de exclusión, entre otros, en contra del proceso para dilatarlo.



“Lo que hemos visto es todo tipo de actuaciones para impedir que el proceso se adelante. Pero ya hoy tenemos presentado ante la Superintendencia el inventario valorado de más del 95 % de los bienes y esperamos es que próximamente la SuperSociedades cite la audiencia donde se aprobará este inventario”, agregó el agente liquidador.