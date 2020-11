Llegó la cédula digital: así ha evolucionado este documento en más de 100 años

Desde este lunes 30 de noviembre, los colombianos podrán agendar una cita en las Registradurías del país habilitadas para expedir la nueva cédula digital.

Es importante aclarar que este nuevo documento no desplazará la cédula actual que sigue vigente y por ahora, no será obligatorio. Sin embargo, a partir de esa fecha, quienes soliciten un duplicado este no será expedido en el formato tradicional si no que será expedido en la nueva versión, generando una transición hacia la nueva tecnología.

Durante más de 100 años este documento de identificación ha cambiado, desde los datos que en el había, hasta expedirse a calor, ahora, su evolución llegará de manera digital.

Según la Registraduría , en 1853 apareció por primera vez el Título del Elector, que era un documento diseñado para evitar la suplantación de los ciudadanos en las elecciones, gracias a la Constitución de 1853.

Posteriormente en 1929, se empezó a expedir la cédula de ciudadanía con los principales datos que cada colombiano, en los que incluía el domicilio y las clases de elecciones en las que podía participar.

En 1961 a través de la Ley 39, se decidió que la cédula sería el único documento de identificación para todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales.

Entretanto, la cédula de ciudadanía con hologramas amarrillos que actualmente está en circulación, empezó a expedirse desde el 2000 con la particularidad de ser a color.