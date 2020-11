Desde este lunes los colombianos podrán solicitar la cédula digital

Desde el 30 de noviembre los colombianos podrán agendar una cita en las Registradurías del país habilitadas para la expedición la cédula digital.

Este nuevo documento no desplazará la cédula actual que sigue vigente y por ahora, no será obligatorio. Sin embargo, a partir de esa fecha, quienes soliciten un duplicado este no será expedido en el formato tradicional si no que será expedido en la nueva versión, generando una transición hacia la nueva tecnología.

El objetivo de la cédula digital es brindar mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida y confiable con seguridad de sus datos, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y evitando trámites innecesarios.

Según expertos, la nueva cédula será más segura y casi imposibles de falsificar. El documento, tendrá la información de datos biográficos de identificación como la cédula actual, además, contará con un código QR cifrado, que tendrá información de seguridad e información biométrica que garantizará que el uso de los documentos solo pueda ser realizado por el titular evitando la suplantación de identidad.

Así lo cree Héctor García, director académico del observatorio del Gobierno y TIC Universidad Javeriana y presidente ejecutivo Camerfirma Colombia.

“En términos de seguridad es muy importante que Colombia actualice su documento de identidad hacia un documento que nos permita tener un nivel de seguridad mucho más alto. La cédula digital servirá como mecanismo de autenticación en el marco modelo de servicios ciudadanos digitales que es el modelo del Gobierno Nacional, para que colombianos puedan realizar trámites digitales 100% remotos, desde su casa u oficina sin tener que ir a las entidades. Y para esto se va a utilizar el mecanismo de la cédula digital en combinación con patrones biométricos de la persona”, aseguró García.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo smartphone conectado a internet podrán descargar una aplicación de la Registraduría y luego de cumplir con verificaciones de seguridad mediante reconocimiento facial, podrán portar su cédula totalmente digital en su smartphone.