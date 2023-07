Lo que hubo detrás del polémico video de 'Petro Barbie'

Una fuerte polémica suscitó el video que subió en la tarde de este domingo, 16 de julio, la Presidencia de la República a la plataforma de TikTok, en el que utilizando piezas de la nueva película de Barbie, a estrenar el próximo jueves 20 de julio, buscaban promover la visita del presidente Gustavo Petro ese mismo día a San Andrés para el desfile militar y los actos conmemorativos del Día de la Independencia. Las críticas que inundaron las redes sociales llevaron a que pocos minutos después de publicado, se retirara el video de la red social.

En Lo que no es Voz Populi se conoció que este contenido digital no cayó nada bien al interior de la Casa de Nariño. En primer lugar, porque la publicación no fue consultada con la alta consejera de comunicaciones encargada, María Helena Romero; en segundo lugar, porque no se consultó con la vicepresidenta Francia Márquez, a quien no le gustó que utilizaran su imáagen en este video que generó también ruido al presidente Petro que se encuentra en Bruselas, Bélgica, atendiendo la cumbre UE-CELAC.

Las fuentes aseguraron a Blu Radio que quienes realizaron el video fueron los integrantes del equipo digital de la Presidencia a cargo del nuevo líder de comunicación digital Andrés López y de la Community Manager institucional, Alejandra Medina. Este nuevo equipo digital está liderado por el equipo de jóvenes influenciadores que dirigieron la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

A alguien se le ocurrió



Otro lo vio…



Alguien más lo aprobó y pensó que era una buena idea…



La pregunta es: ¿cómo en Presidencia pudieron creer que asociar #Barbie con el 20 de julio era una 'ideota'? 🤦🏻‍♂️.



Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro 🫠. #PetroBarbie https://t.co/tcDeR6dudG pic.twitter.com/gfQ3bnG19F — Cambio Radical (@PCambioRadical) July 17, 2023