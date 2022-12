Lo sucedido en Mocoa fue un fenómeno natural imprevisible: gobernadora de Putumayo

En entrevista con BLU Radio, la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, dijo que lo que sucedió en Mocoa, el pasado mes de marzo era imprevisible y que por lo tanto no se podía evitar.



“Lo que sucedió en Mocoa fue un fenómeno natural imprevisible, que probablemente esté asociado al cambio climático. Fue un evento extraordinario”, precisó.



La gobernadora manifestó que con la velocidad que bajó la creciente no hubieran podido evacuar a tiempo a los barrios que resultaron afectados.



Vea además: Imputan cargos a gobernadora de Putumayo y alcalde de Mocoa por omisión ante avalancha .



Agregó que, como departamento ha sido diligente para evitar este tipo de tragedias en los 13 municipios que presentan vulnerabilidad

La Fiscalía también imputó al alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exalcalde Elver Porfidio Cerón Chincuque.



De acuerdo con el ente acusador, los imputados omitieron medidas de prevención frente al desastre natural que golpeó esa ciudad.



Según el ente investigador, “los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas”.



Publicidad