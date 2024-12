Estos son los 4 departamentos con más nacimientos y más reducción de ellos, según Registraduría

En una entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio, Álvaro Araujo, director nacional de identificación de la Registraduría, compartió datos relevantes sobre el registro de nacimientos en Colombia y extendió un llamado a la ciudadanía para realizar este trámite fundamental.

Los 4 departamentos de Colombia con más registros de nacimientos

Araujo explicó que, según un estudio realizado por la entidad, se encontraron cifras significativas en las bases de datos: "Los departamentos donde más se registran nacimientos son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar".

De acuerdo con el representante de la Registraduría, este fenómeno, eventualmente, podría estar relacionado con la densidad poblacional de estas regiones que son, al mismo tiempo, los territorios que presentaron una mayor reducción de registros de nacimiento.

Por otra parte, Araujo enfatizó que no tienen una razón específica que explique las variaciones entre departamentos: "No podemos aducir una razón por la cual no registre o no se produzcan nuevos nacimientos; puede ser por causas que no conocemos", señaló.

Importancia del registro civil

El funcionario recordó que no todos los nacimientos son registrados automáticamente, ya que este trámite depende de los padres o responsables: "Hacemos la invitación a la población a que hagan el registro: es gratuito y necesario para servicios del Estado". Destacó, igualmente, que el registro de nacimiento es clave para garantizar acceso a derechos fundamentales como salud, educación y seguridad social.

Campañas de registro en el territorio nacional

La Registraduría lleva a cabo jornadas de identificación en todo el país para promover el registro de nacimientos y otros documentos de identidad. "Tenemos oficinas en todos los municipios y es importante que entiendan la necesidad de hacer los registros", afirmó Araujo, subrayando que estas campañas buscan acercar este servicio a las comunidades más alejadas o con menor acceso a trámites administrativos.

Finalmente, señaló que aunque la entidad realiza esfuerzos significativos, hay factores que aún dificultan el registro de nacimientos: "Puede ser una causal, no tenemos una respuesta absoluta para eso", determinó Araujo.