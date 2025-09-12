“Los alcaldes no tienen superior jerárquico”: Fedemunicipios a Petro por pelea con Alejandro Eder

La Federación Colombiana de Municipios le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro asegurando que, según autonomía territorial establecida en la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa en sus territorios y por tanto, no tienen superior jerárquico.

“Uno de los avances más significativos de la Carta Magna fue precisamente romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomía territorial. En este sentido, el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”, aseguró la Federación en un comunicado.

Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que afirmó ser “el jefe del alcalde” de Cali, Alejandro Eder, por los apoyos en seguridad enviados a la ciudad tras varios hechos violentos.

“Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”, dijo desde un evento en Cauca.

Presidente,



Un aporte que agradecemos, para ayudar a garantizar la seguridad de los caleños. Sin embargo, hace falta que asigne de nuevo los recursos para la inteligencia y la capacidad aérea que su gobierno le recortó a nuestra Fuerza Pública. Esa decisión es únicamente suya,… https://t.co/bnWdeEBGUk — Alejandro Eder (@alejoeder) September 11, 2025

De acuerdo con la Federación, la autonomía territorial no significa aislamiento ni ausencia de coordinación con el Gobierno Nacional, sino el reconocimiento de que cada nivel de gobierno tiene competencias propias que deben ser respetadas.

En este sentido, ni el presidente es jefe de los gobernadores, ni estos lo son de los alcaldes, pues todos responden directamente a la ciudadanía que los elige mediante voto popular.

Esta discusión con el alcalde de Cali se suma a las múltiples diferencias que el presidente Petro ha tenido con otros mandatarios por temas de seguridad o como ocurrió la semana pasada cuando se conoció el plan de alcaldes de Cali y Medellín de viajar a Estados Unidos a sostener reuniones de alto nivel para evitar una desertificación.