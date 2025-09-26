Los alcances del memorando de cooperación con Venezuela, según gobernador de Vichada

El gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances del memorando de entendimiento firmado entre los departamentos de Guainía, Vichada y el estado Amazonas en Venezuela, un mecanismo que busca atender necesidades históricas de la región fronteriza.

Según Guevara, la iniciativa no partió del Gobierno nacional, sino de los mandatarios locales:

“Esto surge por las necesidades que tenemos en esta zona. Nos permitimos reunirnos con anterioridad los gobernadores de Guainía, Vichada y, lógicamente, por medio telefónico con el gobernador del Estado Amazonas, tomamos la decisión de avanzar con este memorando de entendimiento, pues porque vemos que es la salida para nuestra problemática en la región”.

El gobernador señaló que el proceso contó con el acompañamiento del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, y del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez.



Energía y turismo

Uno de los beneficios más urgentes que esperan de este acuerdo es la reactivación de la interconexión eléctrica entre Puerto Carreño (Colombia) y Venezuela, suspendida desde 2019.

“Hoy estamos en una crisis energética tenaz, estamos a puerta de quedar sin energía porque estamos sosteniendo a punta de biodiesel. Vemos con muy buenos ojos que este memorando nos permita abrir ese espacio para que haya diálogos diplomáticos y podamos volver a contar con esta interconexión”, afirmó.

Además de la energía, el documento busca promover el desarrollo integral de la zona en materia social, económica y cultural. Guevara expuso un ejemplo concreto en salud:

“Nosotros tenemos un paciente que necesita tomarse una radiografía en Bogotá y el solo viaje ida y vuelta cuesta un millón doscientos mil pesos. Si tenemos este memorando y podemos trabajar en conjunto, vamos allí nomás a Puerto Ayacucho, donde tienen los equipos, y no nos va a costar”.

En turismo, planteó que la reapertura de vuelos hacia Puerto Ayacucho facilitaría el intercambio de visitantes entre ambas regiones, lo que dinamizaría la economía y ampliaría el comercio local.

El gobernador explicó que el punto inicial para avanzar será la reactivación de consulados en la frontera:

“Lo que hemos planteado y una de las tareas que establecimos entre los gobernadores y los dos embajadores es iniciar por la apertura de los consulados: el de Venezuela en Puerto Carreño y el de Colombia en Puerto Ayacucho. Ese es el mecanismo y la primera tarea que tenemos, porque de allí ya empezaríamos a abrir conversaciones sin inconveniente”.

Seguridad y grupos ilegales

Consultado sobre los retos en seguridad, Guevara reconoció que no existen compromisos concretos en el memorando frente a temas como narcotráfico, disidencias o contrabando.

“En el momento no, pues porque hasta ahora estamos iniciando. Estos diálogos, para que se les pueda dar continuidad, requieren que los consulados primero estén aperturados. Con este memorando abriríamos también el diálogo entre las dos fuerzas armadas, Colombia y Venezuela, y poder crear mecanismos para que la seguridad sea una bandera en esta zona”.

El mandatario departamental aclaró que el memorando no reemplaza las responsabilidades del Gobierno central ni implica compromisos financieros conjuntos:

“No estamos tampoco pasando por encima del Gobierno nacional, simplemente es como la herramienta, es como decir: Gobierno nacional, vean, esta es la opción que tenemos para que nuestra zona pueda contar con mayor desarrollo”.

