Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela sellan memorando de cooperación

Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.

El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.

Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.



En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.