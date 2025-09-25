En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Temblor en Colombia
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela sellan memorando de cooperación

Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela sellan memorando de cooperación

El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios.

Amazonas
Amazonas - referencia //
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.

El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.

Vea también

  1. Incautan tonelada de marihuana
    Incautan tonelada de marihuana
    Fiscalía General de la Nación
    Nación

    Incautan una tonelada de estupefacientes en el Amazonas con destino a Brasil

  2. Isla-Santa-Rosa-AFP.png
    Isla Santa Rosa
    Foto: AFP
    Nación

    Colombia y Perú acuerdan reforzar la cooperación fronteriza en Amazonas

Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.

En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Amazonas

Guainía

Vichada

Publicidad

Publicidad

Publicidad