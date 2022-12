Los audios que mencionan al representante Álvaro Prada en escándalo de falsos testigos

Un elemento que llama la atención de la Corte Suprema es que luego de una denuncia formulada en febrero 2018 por Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, se señala que hay conocimiento de que Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, se comunicó con el testigo clave Monsalve los días miércoles 21 y jueves 22 de febrero de 2018, a través de WhatsApp.

“Indicándole que había sido buscado por una persona representativa del partido Centro Democrático, de parte del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, para que le solicitara hacer un video en el que manifestara que sus declaraciones previas en contra de los hermanos Uribe Vélez eran falsas y las había realizado por la posibilidad de recibir beneficios jurídicos, según lo ofrecido por Iván Cepeda, quien le habría incumplido”, dice el Alto Tribunal.

Señala la Corte que se aprecia que los textos y audios enviados por Carlos Eduardo López Callejas a Monsalve “son elocuentes”. En una primera conversación ‘Llanero’ le pregunta a su interlocutor si le puede preguntar algo.

“Por ahí hay un man muy grande que quiere hablar por medio mío referente a ese chicharrón”, y luego se lee: “me llegaron de parte del ex, hay una razón de parte del man ese ex”.

Allí se menciona a quien sería el representante Prada de la siguiente manera:

“Aquí en el Huila tenemos muchos representantes de esta gente del Partido de La U, el presidente del Centro Democrático, perdón, es amiguísimo mío y el hombre preocupado también por ese escándalo esa chicharronada. Me dijo ‘venga Caliche, yo sé que usted habla con fulano de tal”, porque hay un amigo mío que se llama a don Rodrigo, él le contó y a mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron “por qué no habla con el señor a ver si se puede la manera de que nos mande un video, algo diciendo que ese man lo que está hablando es mierda’, o sea lo que le está proponiendo ese Cepeda; ahí le dije ‘pues yo tengo que hablar, tengo que entrenar y hablar con él, porque eso no es así. Esto no es de mándeme un video, mándeme no sé qué”.

Otro audio señala: “ese es el presidente del Centro Democrático, aquí en el Huila es un senador amigo de Uribe, ese es muy allegado a Uribe”.

El representante, por su parte, ha insistido en que fue alias ‘Caliche’ quien lo buscó y que en ningún momento se buscó manipular testigos. El abogado Víctor Mosquera, quien representa a Prada, en su momento señaló:

“El 30 de julio 2018, el representante Álvaro Hernán Prada, voluntaria y públicamente, dio a conocer los chats que demuestran fehacientemente su inocencia y en los que se evidencia que fue el señor Carlos López quien se le acercó y quien manifestó que el señor Monsalve había mentido en sus testimonios por las dadivas y promesas de un congresista perteneciente a un partido político de izquierda”, aseguró.

La Corte es clara en señalar que cuando se refieren al “ex” o el “viejo”, se trata, advierte la Sala de Instrucción, de Álvaro Uribe Vélez.

A su vez, la Corte señala que Carlos Eduardo López “fue buscado por miembros del Centro Democrático en Neiva, a sabiendas de su cercanía con Juan Guillermo Monsalve, y por tal razón quisieron servirse de esa coyuntura para, por su intermedio, aproximarse a él a fin de obtener una declaración grabada en video, donde se retractara de sus previas declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez culpando a Iván Cepeda, de ser él quien lo incitó a hacerlas y con el urgente propósito de aportarlo como elemento de prueba el día viernes 23 de febrero de 2018 a la Corte”.