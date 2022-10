Los cinco fallos que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, intenta evadir

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tiene 25 investigaciones e insiste en desafiar los fallos judiciales en su contra y después de ser suspendido, aún sigue ‘atornillado’ a su puesto.

“No les tengo miedo ni me les arrodillo”, “duermo tranquilo como un ‘chino chiquito’”, “el gobernador no tiene los calzones para decirme a mí y pone al jurídico” y el “procurador ya no puede suspenderme”, son algunas de las polémicas frases del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con las que ha tratado de evadir los fallos e investigaciones en su contra durante los tres años y cuatro meses que lleva de mandato.

Pese a su discurso anticorrupción y las duras declaraciones contra algunos personajes políticos de la región, Rodolfo Hernández es hoy el alcalde más investigado del país y en su espalda carga con 25 procesos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.

De esos procesos disciplinarios, el alcalde de Bucaramanga ha tenido que responder a cinco fallos en su contra. Sin embargo, a Rodolfo Hernández pareció no importarles y “les sacó el quite” con métodos que han sido criticados por “falta de ética y respeto por las normas”, según dijo el analista político Julio Acelas.



BLU Radio le presenta los cinco fallos que ha tratado de evadir Rodolfo Hernández:

1. En febrero de 2017 el Juzgado 16 Civil Municipal ordenó a Rodolfo Hernández levantar la medida de pico y placa en el centro de Bucaramanga. La orden era para adelantar el proceso en menos de 48 horas, sin embargo, fue hasta dos semanas después del fallo que se levantó la medida. Los comerciantes registraron grandes pérdidas económicas.

2. El 08 de marzo de este año, la Procuraduría para la Vigilancia y Control suspendió por dos meses al alcalde luego de “tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público”. El alcalde Rodolfo Hernández apeló la decisión y dice que seguirá en su cargo hasta que resuelvan ese recurso jurídico.

3. También en marzo de este año, el Consejo Seccional de la Judicatura sancionó a Rodolfo Hernández con 15 días de arresto por no suministrar con agua potable a la vereda Santos Bajo de Bucaramanga.

El alcalde respondió, en diálogo con Blu Radio, que no conocía el lugar. La decisión fue apelada con el argumento de que el mandatario no incurrió en negligencia alguna.

4. El 22 de marzo el Consejo de Estado ratificó que la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, seguirá siendo la autoridad ambiental en la zona urbana y rural del área metropolitana. El alcalde Rodolfo Hernández ha insistido de que los recursos deben ser para el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y tras la decisión no le ha girado ni un solo peso de la sobretasa ambiental a la CDMB.

5. El más reciente fallo lo dio el Consejo de Estado que le dio la razón a la Procuraduría de suspender a Rodolfo Hernández por tres meses. Él ha dicho que acata la decisión, sin embargo, ha enfatizado que debe continuar en su puesto porque ya perdió vigencia la resolución de la Procuraduría.

Para el analista político Julio Acelas, el alcalde Rodolfo Hernández carece de ética y no da ejemplo con sus actuaciones a los bumangueses. “A la gente le gusta su estilo, pero desde el primer día a hoy, la gente siente que la ciudad cada vez va mal”, dice.

Por ahora, el alcalde de Bucaramanga le ha pedido al gobernador de Santander que tenga transparencia en ese proceso luego de que, a través de una resolución, designara a Manuel Francisco Azuero como alcalde encargado de Bucaramanga.