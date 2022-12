Los delitos por los que son investigados los jóvenes que ahora serán voceros de paz

El Gobierno reveló este viernes los nombres de los siete jóvenes , detenidos en protestas, de quienes evitó decir que pertenecen a Primera Línea , que serán liberados para que ahora sean “voceros de paz”.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, los liberados son:

Arles Andrés Bolaños Zemanate.

Adriana Esperanza Bermeo Súa.

Santiago Márquez Charris

Laura Camila Ramírez Enciso.

Juan Sebastián Galeano Correa

Álvaro Andrés Duque Ruiz.

Bremmen Hinestroza.

Según con la información revelada por el Gobierno, estos jóvenes están siendo investigados por los siguientes delitos:

Concierto para delinquir.

Tenencia de objetos y sustancias peligrosas.

Lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas.

Violencia contra servidor público.

Invasión de bien inmueble.

Perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial.

Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.

En entrevista con Blu Radio, el ministro de Justicia manifestó que ninguno de ellos ha sido condenado y que la liberación se hace con el propósito de contribuir a la paz y no como una afrenta.

“Estas personas tienen una historia de vida, de liderazgo comunitario. En los hechos de la protesta social, hace dos años, hubo unos excesos, que todos lamentamos. Anoche estuvimos en una larga y una muy fructífera reunión con el fiscal general de la Nación en la Casa de Nariño y llegamos a unos acuerdos de construcción de paz, de superación de la conflictividad social que no se comparecen con la narrativa que, me parece, está anclada al pasado, en una forma de ver las cosas estigmatizantes, propia del pasado. Debo recordar que ninguno de ellos ha sido condenado. La medida no tiene la finalidad de favorecer a unas personas ni de burlar a ninguna autoridad judicial. Es una medida para facilitar la reconciliación, es una atribución presidencial”, manifestó el ministro de Justicia.

Estos son los perfiles de los liberados:

