Los extraños mitos detrás de la Semana Santa

No subirse a los árboles para evitar convertirse en mono, no bañarse para no transformarse en pez o no tener relaciones sexuales para no correr el riesgo de ‘pegarse’ a la pareja, son algunas de esas creencias que ahora prácticamente sólo los abuelos recuerdan.

El pensamiento general era que no acatar estas creencias significaba no respetar a Jesús y por ende se merecía el castigo divino.

Estas son algunas de las creencias:

-Si se corta el cabello, crecerá bello el resto del año.

-Vestirse de negro, caminar despacio y no gritar para no faltarle el respeto a Dios.

-Si un hijo le levanta la mano a sus padres, podría perder un brazo o convertirse en mula.

-El viernes Santo a las tres de la tarde no salir porque a esa hora murió Cristo.

-No se debe cazar y no se puede cortar nada, porque se estaría cortando el cuerpo de Cristo.

-Si un hijo le saca la lengua a sus padres, la lengua se le puede convertir en una de serpiente.

-Solo se puede escuchar música sacra y no se puede bailar, decir groserías, coser, planchar, ni tomar alcohol.

-No se debe vestir de rojo porque es identificarse con el diablo.