‘Los hijos del hambre’: el tatequieto que tendrían los alimentos para bebé en Colombia

Blu Radio ha hecho un seguimiento sobre la verdadera crisis que vive Colombia en cuanto a la desnutrición infantil que, lamentablemente, acaba con la vida de muchos menores. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia, 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y 15.600 padecen desnutrición aguda severa. Según los doctores, este último tipo de desnutrición genera nueve veces mayor riesgo de mortalidad, comparado con un niño en condiciones normales.

Varios factores son los responsables de que un niño tenga mal peso al nacer: desde la educación de la madre, el embarazo adolescente, la pobreza extrema en varios territorios del país, la falta de agua potable y la desobediencia en la leche materna influyen directamente en el futuro del bebé.

Publicidad

La lactancia materna es tan importante en los primeros seis meses de vida de un bebé, pero las cifras muestran lo contrario: de cada 100 niños en Colombia, solamente 36 son alimentados exclusivamente con la leche de la madre, al restante suelen ‘rendir’ este preciado líquido para ponerlo ‘gordito’. Una mentira que hay que desmitificar.

Desde ya, la Organización Panamericana de la Salud está planteando alternativas de prevención para disminuir estas cifras de desnutrición. Una de ellas es intensificar la vigilancia del mercado de alimentos: la cantidad de comida procesada que se vende para el consumo de los bebés puede ser un arma de doble filo.

“A partir de los seis meses del bebé se puede introducir la alimentación complementaria, antes no. Es importante que incluso esto siga como complemento para los bebés hasta los dos años. Esto no está ocurriendo en Colombia. No solamente en estratos pobres sino en toda la sociedad colombiana”, le dijo a Blu Radio la asesora de la OPS en Colombia en asuntos de responsabilidad materno-infantil, Evelyn DeGraff.

Publicidad



Tanta es la crisis por desnutrición que vive Colombia, que el Gobierno saliente del presidente Iván Duque plantea nuevas alternativas para evitar que más niños mueran por falta de hambre y por una alimentación no saludable. Blu Radio conoció que en el Ministerio de Salud se adelanta una normativa para vigilar al mercado, y hasta evaluar en un etiquetado nutricional a la comida de bebé como la que se espera en la comida “chatarra”.

Se trata de la modificación de la resolución 1397 que está desde 1992 y habla sobre los reglamentos técnicos de los sucedáneos de la leche materna. Estas modificaciones se encuentran en una fase de análisis de impacto normativo para más adelante tomar decisiones.

Publicidad

“Si el análisis del impacto normativo nos dice hay que regular, pues nosotros entramos y regulamos. Ya tenemos contemplado varios ítems que debería tener la norma, como las disposiciones que tiene la OMS sobre este tema. Hay varios comentarios frente a la publicidad, frente al etiquetado, frente a prácticas de comercialización. Para nosotros es fundamental tener un capítulo de inspección, vigilancia y control”, le explicó a Blu Radio la doctora Elisa Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud.

Lo cierto es que esta normativa no quedará para finalizar el Gobierno Duque debido al impacto que pueda tener y la cantidad de comentarios que vendrían por parte de la industria y la comunidad internacional.

Algo es cierto, la crisis de desnutrición en Colombia crece cada vez más y la falta de lactancia materna es evidente ante tanto esfuerzo que han hecho las instituciones en pedagogía y educación.

Más que críticas al Gobierno o a los establecimientos, la intención del especial ‘Los hijos del hambre’ es retratar esta cruda realidad que muchos niños sufren en el país. Urge que las políticas públicas hagan efecto y que la educación en el país sea lo suficiente para poder pasar la página de esta pesadilla.