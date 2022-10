Los retos del vicepresidente Óscar Naranjo

Avanzar en la implementación del acuerdo de paz, garantizar la protección de líderes sociales y desmovilizados, mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, es la base de la gestión que implementará el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo, en entrevista con el diario El Tiempo.



Sobre el acuerdo de paz, el funcionario trabajará en la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo rural integral, el desminado del territorio y la debida operación del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición.



Respecto a la protección de desmovilizados y líderes sociales, fue enfático en decir que se planteará una lucha contra el ELN, ‘el clan del golfo’ qué buscan quedarse con los territorios que han dejado los guerrilleros de las Farc.



"Los colombianos sienten temor diario por los hurtos, las extorsiones, el microtráfico, y es en esos temas donde tenemos que ser mucho más efectivos. Ese es un desafío, general, que no da espera, y para el cual usted tiene todas las credenciales”, dijo sobre seguridad ciudadana.



En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el plan que coordinará el vicepresidente busca erradicar este año al menos 100 mil hectáreas de coca: 50 mil por erradicación forzada y 50 mil por erradicación voluntaria en desarrollo de los acuerdos de paz y descarta el regreso a la fumigación.



"Francamente, no volvería a fumigar en estas circunstancias. Creo que Colombia se merece una oportunidad para probar con el fin del conflicto que sí es posible sacar a 90.000 familias de esta actividad de la siembra de coca”, aseguró en la entrevista.