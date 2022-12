Luego de 20 años de la masacre El Salado: víctimas y exparamilitar se unen en abrazo

Un hecho histórico se vivió en la ciudad de Cartagena 20 años después de uno de los pasajes más dolorosos y desgarradores del conflicto armado en el Caribe colombiano: la masacre de El Salado.

La Comisión de la Verdad divulgó este domingo el video de un acto de reconciliación entre dos víctimas y un responsable de esta atroz matanza perpetrada en el año 2000 por un grupo de paramilitares bajo el mando del Bloque Norte Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Publicidad

Por primera vez un responsable de este cruel episodio que dejó un saldo trágico de 60 personas asesinadas en medio de desgarradores actos de barbarie; el exjefe paramilitar, Uber Banquez Martínez, quien era conocido en los tiempos de la guerra con el nombre de ‘Juancho Dique’, se encontró cara a cara con dos de sus víctimas.

Yirley Velásco Garrido y Carmen Fontalvo Vides, sobrevivientes de la masacre, viajaron desde El Salado, Montes de María, para participar en este encuentro histórico que se dio en uno de los salones centenarios del Santuario de San Pedro Claver, en el Centro Histórico de Cartagena.

Publicidad

“La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales, de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas que nos tocó vivir la violencia en carne propia”, dijo Yirley Velasco, representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, sobrevivientes de violencia sexual.

En el video se observa el momento en que el exjefe paramilitar del autodenominado Bloque Héroes de los Montes de María, pide perdón a las dos sobrevivientes de la masacre de El Salado, y asegura que le gustaría ir hasta el corregimiento, ubicado en zona rural del Carmen de Bolívar, a repetir este encuentro.

Publicidad

"Con Yirley mando un mensaje de perdón para toda la comunidad, y así como está ella aquí sentada a mi lado, espero que me acepte ese perdón (...) yo siempre que siento que me perdonan duermo más tranquilo, se me quita ese peso de encima (....) quiero que me reciban este perdón con un fuerte abrazo", dijo el exjefe paramilitar, antes de estrecharse en un conmovedor abrazo con estas dos mujeres.

La Comisión de la Verdad detalló, a través de un comunicado, que tras de este encuentro, desde ya se coordina una reunión entre el excombatiente de las AUC con los pobladores que regresaron a El Salado. El encuentro se podría dar en el mes de abril.

“Así como tuve el valor de llegar a El Salado a hacer el daño, así tengo el valor ahora de pedirle perdón a las víctimas. Y me siento también orgulloso de haber recuperado a mi familia que dejé abandonada por la guerra”, dijo.

Carmen Fontalvo, otra de las víctimas que participó en el encuentro, aseguró que para ella la verdad significa sanar.

Publicidad

"Hay cosas que la sociedad no sabe de lo que ocurrió en El Salado, entonces al esclarecerse esta verdad, para nosotros sería una reivindicación de lo que nos ha sucedido, para que sepan que nos dañaron, pero con esto podemos sanar”, agregó.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, destacó la fortaleza y la convicción de paz de las víctimas de la masacre, y señaló que "ustedes han participado en actos de reconciliación y perdón y están mostrando al país justamente el protagonismo de las víctimas, que es la fuerza moral más grande”.

Publicidad

Homenaje a las víctimas este 18 de febrero

El martes 18 de febrero, día en que el horror entró vistiendo camuflado y botas pantaneras a El Salado hace 20 años, se cumplirá una agenda construida por la propia comunidad para rendir homenaje a sus víctimas. Esas 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, que murieron en medio de la barbarie.

Vea aquí: Amenazan de muerte a docentes y a un estudiante en el corregimiento de El Salado

BLU Radio conoció que varios líderes de este municipio decidieron abstenerse de dar declaraciones en los últimos días y aseguraron que el próximo 18 de febrero emitirán un comunicado sobre lo que viven actualmente muchos de los sobrevivientes de la masacre y en especial quienes lideraron los procesos de retorno en 2002.

Publicidad